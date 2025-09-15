«Modern Family»-Star Sofía Vergara: Notaufnahme statt Emmy Awards

Schauspielerin zeigt Szenen aus dem Krankenhaus

Die Schauspielerin gab auf Instagram bekannt, dass sie die Emmys am Sonntag, den 14. September, verpasst hat, weil sie kurz zuvor von einer, wie sie es nannte, «verrücktesten Augenallergie» heimgesucht worden sei. «Habe es nicht zu den Emmys geschafft, aber in die Notaufnahme», schrieb Vergara und postete eine Nahaufnahme ihres geschwollenen linken Auges. «Tut mir leid, dass ich absagen musste! Verrückteste Augenallergie, kurz bevor ich ins Auto gestiegen bin!»