Modeschöpfer Jürgen Hartmann ist gestorben

Treue Promi–Damen als Kundinnen

Der Modeschöpfer soll zuletzt in Alsterdorf gelebt haben und unter einer Herzerkrankung gelitten haben. Laut NDR wurde Hartmann 1932 in Parchim in Mecklenburg–Vorpommern geboren und flüchtete 1949 aus Parchim nach Hamburg. Er fand einen Job als Schneider und machte sich über die Jahre einen Namen in der Hamburger Gesellschaft. Nebenbei widmete er sich seiner Leidenschaft, dem Singen.