Modeschöpfer Valentino Garavani ist tot

Das «Valentino–Rot»

Der Modeschöpfer gründete 1960 sein eigenes Label. Leuchtend rote Kleider wurden sein Markenzeichen. Sie wurden so bekannt, dass die Farbe sogar den Namen «Valentino–Rot» erhielt. Stars wie Prinzessin Diana (1961–1997), Scarlett Johansson (41) oder Elizabeth Taylor (1932–2011) trugen seine Roben. Auch Jackie Kennedy (1929–1994) machte ihn berühmt. Nach dem Attentat auf Ehemann John F. Kennedy (1917–1963) kaufte sie sechs Roben, die sie im Jahr nach dem Tod trug. Valentino entwarf nicht nur mehrere Trauerkleider, sondern auch ihr Hochzeitskleid für die Hochzeit mit Aristoteles Onassis (1906–1975) im Jahr 1968.