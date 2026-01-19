Modeschöpfer Valentino Garavani ist tot

Der legendäre italienische Modeschöpfer Valentino Garavani (1932–2026) ist am Montag (19. Januar) im Alter von 93 Jahren in seiner Residenz in Rom verstorben. Der Schöpfer des Modelabels Valentino sei friedlich und im Kreise seiner Lieben verstorben, heisst es in einem Instagram–Beitrag seiner Stiftung Valentino Garavani und Giancarlo Giammetti.
Der Leichnam des Designers wird am Mittwoch und Donnerstag in der Piazza Mignanelli in Rom aufgebahrt – jeweils von 11 bis 18 Uhr. Die Trauerfeier findet am Freitag, den 23. Januar, um 11 Uhr in der Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri statt.
Das «Valentino–Rot»
Der Modeschöpfer gründete 1960 sein eigenes Label. Leuchtend rote Kleider wurden sein Markenzeichen. Sie wurden so bekannt, dass die Farbe sogar den Namen «Valentino–Rot» erhielt. Stars wie Prinzessin Diana (1961–1997), Scarlett Johansson (41) oder Elizabeth Taylor (1932–2011) trugen seine Roben. Auch Jackie Kennedy (1929–1994) machte ihn berühmt. Nach dem Attentat auf Ehemann John F. Kennedy (1917–1963) kaufte sie sechs Roben, die sie im Jahr nach dem Tod trug. Valentino entwarf nicht nur mehrere Trauerkleider, sondern auch ihr Hochzeitskleid für die Hochzeit mit Aristoteles Onassis (1906–1975) im Jahr 1968.
Doch nicht nur die roten Kleider bleiben im Gedächtnis. Julia Roberts' (58) schwarz–weisses Vintage–Valentino–Kleid, das sie bei der Oscar–Verleihung 2001 trug, gilt bis heute als einer der ikonischsten Red–Carpet–Momente der Geschichte.
Supermodel–Aufgebot bei letzter Show
Nach fast 50 Jahren an der kreativen Spitze seines Modehauses zog sich Valentino im Januar 2008 zurück. Seine letzte Haute–Couture–Show im Pariser Musée Rodin wurde zum Spektakel: Supermodels wie Naomi Campbell (55), Claudia Schiffer (55) und Eva Herzigová (52) liefen alle zu seinem Abschied über den Laufsteg. Im Mittelpunkt standen natürlich seine ikonischen, roten Kleider.
In den Jahren danach lebte Valentino zurückgezogen, zeigte sich nur selten öffentlich. Nach seinem Tod lebt sein Erbe weiter: Das Modehaus wird seit 2025 von Alessandro Michele (53) als Kreativdirektor geführt.