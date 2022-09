Was ist in diesem Jahr dagegen total out?

Kretschmer: Out für mich ist auf jeden Fall das massive Colourblocking und auch zu viel Gestepptes. Ich kann das mittlerweile nicht mehr so gut sehen, zumindest in den extremen Varianten. Generell kann man aber in der Zeit, in der wir leben, nicht mehr wirklich out sein, denn was für uns Designer vielleicht gerade out ist, kann im Streetstyle noch sehr angesagt sein. Trends verschieben sich und haben in verschiedenen Bereichen eine unterschiedliche Relevanz und das ist auch gut so.