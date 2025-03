Modisch gewickelt: So raffiniert ist das Draped Dress

Mit kleinen Details zum perfekten Outfit

Neben den Drapierungen sorgen kleine Details an den Kleidern für einen aufregenden Look. Schon ein kleines Cut–out–Detail kann für das gewisse Extra sorgen. Besonders glamourös wirken die Roben zudem in den sogenannten Jewel Tones. Dazu zählen unter anderem Beerentöne oder auch ein kräftiges Smaragdgrün. Um das Draped Dress in Szene zu setzen, sollten Fashionistas zu schlichten Accessoires greifen. Armreifen und kleine Ohrringe sind hierbei die beste Wahl, während grosse Statement–Ketten zu sehr ablenken.