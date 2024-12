Modischer Jahreswechsel: Style-Ideen für die Silvesterparty

Süsse Schleifendetails

Schleifen waren einer der grössten Modetrends in diesem Jahr und passen perfekt zu feierlichen Anlässen. Warum zu Silvester also nicht ein verspieltes Minikleid mit Schleife? Ex–«GNTM»–Gewinnerin Céline Bethmann (26) macht es vor. Das Model präsentierte sich auf Instagram in einem burgunderroten Samtkleid, das am Rücken eine grosse Schleife zierte. Dazu trug sie weinrote High Heels. Die Haare legte sie für den eleganten Look in lockere Wellen.