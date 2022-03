Modisches Solidaritätszeichen: Jill Biden überrascht mit Ukraine-Kleid

First Lady Jill Biden (70) war bei der Rede ihres Ehemannes, US-Präsident Joe Biden (79), zur Lage der Nation am Dienstagabend im US-Kongress anwesend - und auch nicht zu übersehen. Während er den Angriffskrieg auf die Ukraine scharf kritisierte, sass sie bei der ukrainischen Botschafterin in den USA, Oksana Markarova (45), die in einer symbolischen Geste eingeladen worden war.