Mohamed Al-Fayed: Missbrauchsvorwürfe gegen den Ex-Harrods-Besitzer

Anwalt nennt Al–Fayed «Monster»

Ein Anwalt, der mehrere der Frauen, die vermeintlich Opfer Al–Fayeds wurden, vertritt, sagte dem Sender: «Das Spinnennetz an Korruption und Missbrauch in diesem Unternehmen war unglaublich und sehr dunkel.» In einer Pressekonferenz des Anwaltsteams der Frauen am Freitag (20. September) in London sagte Anwalt Dean Armstrong zudem, er habe «noch nie einen so schrecklichen Fall wie diesen» gesehen. Er beschrieb den Fall als eine Kombination aus den «schrecklichsten Elementen aus den Fällen von Jeffrey Epstein (1953–2019), Filmproduzent Harvey Weinstein (72) und dem britischen Moderator Jimmy Savile (1926–2011)». Al–Fayed sei ein «Monster» gewesen, das von einem System profitiert habe.