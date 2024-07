Mola Adebisi und Adelina Zilai: Spannung vor der Geburt

Mola Adebisi (51) und Ehefrau Adelina Zilai müssen sich bis zur Geburt ihres ersten Kindes noch etwas länger gedulden als gedacht. Ursprünglich hatten sie am Montag, 15. Juli, einen Termin in der Klinik zur Einleitung der Geburt. Der einstige VIVA–Moderator hatte sich sogar schon mit einer Trage mit der Aufschrift «Daddy» ausgestattet. Doch dann musste das Paar unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren: «Mein Baby ist noch im Bauch», meldete Zilai in einer Instagramstory. Die Einleitung wurde um einen Tag auf Dienstag, 16. Juli, verschoben.