Mola Adebisi will im Legenden-Dschungelcamp unbedingt abnehmen

Sarah Knappik (37), die 2011 in Australien für einen echten Eklat sorgte, will bei ihrer erneuten Teilnahme hingegen mit den Erfahrungen von damals abschliessen und ihren «Frieden finden». Hanka Rackwitz (55) hat noch grössere Pläne: Sie leidet an Angststörungen und Zwängen, weswegen sie sich seit sechs Jahren aus der Gesellschaft zurückgezogen hat – bei «Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel–Legenden» will die Finalistin von 2017 zurück ins Leben finden.