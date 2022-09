Monaco: Fürst Albert und Charlène feiern mit den Zwillingen

Gabriella greift zur Schere

Wenig zu sehen ist auf den Bildern zu der Veranstaltung von den neuen «Frisuren» der Nachwuchs-Royals. Charlène von Monaco hatte zuvor verraten, dass Tochter Gabriella sich selbst und ihrem Zwillingsbruder Jacques einen neuen Haarschnitt verpasst hat. Auf Instagram zeigte die 44-Jährige zwei Bilder der Kinder. Gabriella scheint ihren Pony abgeschnitten zu haben, während Jacques offenbar einen Teil seiner Haarpracht an der Seite eingebüsst hat. In dem Post schreibt Charlène: «Gabriella hat sich und ihrem Bruder die Haare geschnitten!!! Ich freue mich auf die Schule am Montag...»