Monaco: Fürst Albert und Fürstin Charlène feiern mit den Macrons

Edle Roben für das Staatsdinner

Im Rahmen des zweitägigen Besuchs in Monaco gab es am Abend für die Macrons zudem noch ein Staatsdinner auf Einladung von Fürst Albert II. und Charlène. Die Fürstin präsentierte dabei ein rotes, ärmelloses Kleid mit gestuftem Rock, das bis auf den Boden fiel. Brigitte Macron erschien dagegen in einem weissen, langen Cape–Kleid von Louis Vuitton. Dazu kombinierte sie eine ebenfalls helle Clutch und weisse Pumps. Am Sonntag sind weitere Termine mit den Macrons in Monaco geplant. Unter anderem wollen Charlène und Brigitte Macron die Initiative «Water Safety» besuchen.