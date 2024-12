Monegassische Fürstenfamilie: Fernanda Casiraghi ist gestorben

«Es ging ihr seit Tagen nicht gut»

Wie ihr Sohn Marco Casiraghi gegenüber der italienischen Zeitung «Corriere della Sera» bestätigte, starb sie kurz vor ihrem 100. Geburtstag. «Mamma Fernanda hat dieses Leben verlassen, ein Leben, das mit Intensität und unglaublicher Energie gelebt wurde.» Die Familie sei bereits dabei gewesen, ihren runden Geburtstag vorzubereiten. Doch am 7. Dezember verstarb die 99–Jährige in Italien. Die Beerdigung soll bereits am 9. Dezember stattfinden. «Mamma hatte grosse Freude und grosse Sorgen, aber sie war eine Frau, die im Krieg aufgewachsen ist und fähig war, dem Leben mit seinen Dornen mutig entgegenzutreten», würdigte ihr Sohn die Verstorbene.