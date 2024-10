Monica Bellucci und Tim Burton: Hand in Hand auf dem roten Teppich

Ihren ersten Auftritt als Paar hatten die Schauspielerin und der Regisseur erst letztes Jahr beim Filmfestival in Rom. Kennengelernt hatten sie sich bereits 2006 beim Filmfestival in Cannes, wie «People» berichtet. Damals waren beide noch in langen Beziehungen – er mit der Schauspielerin Helena Bonham Carter (58), sie mit dem französischen Schauspieler Vincent Cassel (57).