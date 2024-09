Monica Bellucci wird 60: So schön, so sinnlich, so klug

Zu Hause in San Giustino am Tiber, einer kleinen Stadt in Umbrien, in der sie geboren wurde, empfand sie die Aufmerksamkeit der anderen als Last. Als ihr Vater sie einmal gefragt hatte, warum sie nicht mit den anderen ins Städtchen gehen wollte, antwortete sie: "Wenn ich auf die Piazza gehe, schauen mich alle an. Die Männer schauen mich an. Die Frauen schauen mich an. Alle Kinder aus der Schule. Ich schäme mich."