Monica Lewinsky: Clintons Skandal-Praktikantin startet als Model durch

Mega–Model mit politischer Botschaft

Wenige Monate vor der US–Präsidentschaftswahl im November 2024 sorgt Monica Lewinsky nun erneut für Schlagzeilen, diesmal allerdings mit erfreulicheren Botschaften. Wie nun bekannt wurde, engagiert sich die Ex–Praktikantin als Gesicht der aktuellen Kampagne des amerikanischen Modelabels «Reformation». In der mit «You've got the Power» betitelten Kampagne stellt Lewinsky nicht nur die neue Workwear–Kollektion vor, sondern verbindet ihr neues Model–Dasein zudem mit einer politischen Botschaft. In einem Statement auf der Website des Labels heisst es: «Gemeinsam mit Monica Lewinsky und Vote.org erinnern wir Sie daran, dass Sie die Macht haben. Und dass Sie dieses Jahr wählen gehen müssen.»