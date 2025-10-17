Monica Lewinsky verkauft jetzt «Anti-Mobbing»-Kerzen

Monica Lewinsky (50) ist vielen noch als die Praktikantin im Weissen Haus in Erinnerung, deren Affäre mit dem damaligen US–Präsident Bill Clinton (79) Ende der 1990er Jahre die USA erschütterte. Damals wurde sie zum internationalen Symbol für öffentliche Demütigung und gesellschaftliche Ächtung – ein Trauma, das Lewinsky lange begleitete und sie schliesslich zu einer der bekanntesten Stimmen im Kampf gegen Mobbing machte. Jetzt will die 50–Jährige mit einem neuen Produkt auf das Thema aufmerksam machen: Mit der Lifestyle–Marke Flamingo Estate bringt Lewinsky eine «Anti–Mobbing»–Kerze auf den Markt.