Monica Lierhaus: «Eine Geburt hätte mich mit Sicherheit umgebracht»

«Tickende Zeitbombe im Kopf»

An Schicksal glaubt Lierhaus nicht – wohl aber an Fügung, wie sie am Beispiel ihres unerfüllten Kinderwunsches erklärt. Zunächst wollte die Hamburgerin ihre Karriere vorantreiben, bevor sie Kinder bekommen wollte. Als es dann nicht klappte, war sie zunächst enttäuscht. «Im Nachhinein war das gut. Eine Geburt hätte mich mit Sicherheit umgebracht», reflektiert sie heute. Der Druck im Kopf bei den Wehen hätte «das Aneurysma garantiert platzen lassen» – «eine tickende Zeitbombe im Kopf», die sie seit Geburt in sich trug, ohne es zu wissen.