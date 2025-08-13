Monica Seles über Erkrankung: Wie beim Tennis gibt sie nicht auf

Als Profisportlerin habe sie ihren Körper gut gekannt, erklärt sie im US–Fernsehen bei «Good Morning America». Plötzlich habe Seles Symptome «wie extreme Schwäche in den Beinen und Armen» wahrgenommen und habe doppelt gesehen. «Das ist sehr ungewöhnlich'», habe ihr Körper ihr mitgeteilt. Die spätere Diagnose sei für sie «eine Erleichterung, aber auch eine Herausforderung» gewesen.