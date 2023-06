Monika Gruber bestätigt Trennung von Thomas Überall

Dating-Apps kommen für sie nicht infrage

Die Trennungsgründe sind nicht bekannt. Doch es gehe ihr gut, betont die 51-Jährige: «Ich bin nicht auf der Suche nach einem neuen Mann.» Manchmal aber fehle ihr ein Partner und sie sei «grundsätzlich offen für alles». Von Dating-Apps halte sie nichts und wolle einen Partner lieber im echten Leben kennenlernen: «Dieses Wegwischen von Menschen ist nichts für mich. Wenn es sein soll, funkt es auch am Altglascontainer oder an der Tankstelle.» Da ihr Alltag mit Beruf und vielen Hobbys gut ausgefüllt sei, fehle es ihr aber oft an Zeit: «Manchmal glaube ich, in meinem Leben gibt es gar keinen Platz für einen Mann.» Sie wisse nicht, «ob ich jemandem zuzumuten bin».