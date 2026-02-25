Monoskifahrer Leon Gensert: «Weg auf die Piste das grösste Hindernis»

Welche Rolle spielen Vorbilder im Para–Sport: Gab es jemanden, der Ihnen gezeigt hat, «das geht»?

Gensert: Vorbilder spielen natürlich auch im Para–Sport eine enorm wichtige Rolle. Gerade am Anfang braucht man Bilder im Kopf – und Menschen, die zeigen: Das ist möglich. Für mich waren das viele Athletinnen und Athleten, die ich zunächst nur über Social Media oder YouTube kannte. Ich habe mir unzählige Videos von Monoskifahrerinnen und Monoskifahrern angesehen und war fasziniert davon, mit welcher Dynamik und Selbstverständlichkeit sie unterwegs sind. Diese Bilder haben mir Mut gemacht und Motivation gegeben, dranzubleiben. Heute bin ich immer noch beeindruckt von diesen Leistungen – aber inzwischen trete ich selbst gegen einige dieser Athletinnen und Athleten im Weltcup an. Das fühlt sich oft noch sehr unwirklich an.