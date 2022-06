Monroe-Kleid beschädigt? Kim Kardashian schafft Gerüchte aus der Welt

Kim Kardashian hatte Monroe-Kleid wenige Minuten an

Auf die Frage hin, ob das Kleid beschädigt sei, verneinte der Reality-TV-Star. «Ripley und ich haben so gut zusammengearbeitet. Es gab Helfer in Handschuhen, die es mir anlegten.» Es habe ein ganzer «Prozess» hinter ihrem Auftritt gesteckt, erklärte Kardashian. «Ich bin in einem Bademantel und Hausschuhen zum roten Teppich gekommen, habe das Kleid unten auf dem Teppich angezogen und bin die Treppe hochgegangen. Ich hatte es wahrscheinlich drei, vier Minuten an, und dann habe ich mich gleich oben an der Treppe umgezogen.»