Monrose-Reunion: Senna Gammour und Bahar Kizil starten Podcast

Raus aus dem grauen Alltag

«Ich freue mich auf diesen Podcast, weil er sich anfühlt wie eine echte Zeitreise, zurück in eine Zeit, in der sich alles gut angefühlt hat», schwärmt Senna Gammour. Die Zweitausender seien «laut, voller Gefühl und echt» gewesen. Genau dieses Gefühl wolle sie mit dem Podcast zurückbringen. «Raus aus dem grauen Alltag, raus aus dem Stress, einfach wieder den Vibe spüren, so wie es früher einmal war.»