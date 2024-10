«Monster»-Darstellerin Leslie Grossman gibt Verlobung bekannt

Leslie Grossman (52) hat im Podcast «I Choose Me with Jennie Garth» ihre Verlobung verkündet. «Ich bin verlobt, das ist so grossartig!», plauderte sie im Gespräch mit ihrer «Hallo Holly»–Kollegin aus. «Das ist eine wilde Sache, die ich nicht kommen sah. Nicht, dass ich es bei dieser Person nicht kommen gesehen hätte. Ich habe nur nichts von diesem nächsten Kapitel meines Lebens kommen sehen», so die Schauspielerin.