«Monster»: Datum für Rückkehr der Netflix-Serie steht fest

«Serienmörder. Grabräuber. Psychopath. In den Feldern des ländlichen Wisconsin der 1950er Jahre lebte ein freundlicher, sanftmütiger Einsiedler namens Eddie Gein auf einer abgelegenen Farm – und verbarg ein Haus des Grauens, das so grausam war, dass es den amerikanischen Albtraum neu definieren sollte. Angetrieben von Isolation, Psychose und einer alles verzehrenden Besessenheit von seiner Mutter, schufen Geins perverse Verbrechen eine neue Art von Monster, das Hollywood jahrzehntelang heimsuchen sollte», heisst es in der von Netflix veröffentlichten offiziellen Handlungsbeschreibung von «Monster: Die Geschichte von Ed Gein».