«Monster»-Fortsetzung: Auch Laurie Metcalf übernimmt bedeutende Rolle

Mit diesem Casting steht fest, dass es in der dritten «Monster»–Staffel nicht nur um Geins Morder sowie dessen Grabplünderungen geht (er stellte aus Haut und Knochen Verstorbener bizarre Haushaltsgegenstände und Kleidungsstücke her). Auch wird in der Netflix–Serie wohl zum Thema, wie Geins krankhafte Beziehung zu seiner Mutter Autor Robert Bloch (1917–1994) zu seinem Roman «Psycho» inspirierte, den wiederum Alfred Hitchcock kurze Zeit nach Erscheinen unter dem gleichen Titel verfilmte.