«Monster im Kopf»: Lina Larissa Strahl litt unter «Bibi»-Ruhm

Strahl ist «seit mehreren Jahren in Therapie» und habe dadurch viel über sich und über das Thema mentale Gesundheit gelernt. Dieses Wissen wolle sie nun weitergeben. Am 22. Februar startet in Zusammenarbeit mit dem Radiosender DASDING (SWR) ihr Podcast «Fühl ich». Darin will sie mit Vorurteilen rund um Mental Health aufräumen und die Hörerinnen und Hörer dafür sensibilisieren, dass es gut ist, sich Hilfe zu holen.