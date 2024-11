«Monster»-Star Javier Bardem wollte die Menendez-Brüder nicht treffen

Javier Bardem wollte sich nicht «mit den Mördern zusammenzusetzen»

Bardem, der im Jahr 2008 für sein Spiel in «No Country for Old Men» mit einem Oscar geehrt wurde, schildert gegenüber dem US–Magazin, wie er an die Rolle des José Menendez heranging. Demnach habe der Mime zunächst begonnen, «zu lesen und nach Material zu suchen, durch das ich mehr von ihm [José Menendez] sehen oder verstehen konnte, aber es gab keines». Die Figur José habe ausschliesslich auf dem basiert, was andere über ihn sagten, «vor allem seine Kinder».