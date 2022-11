«Monster» und «The Watcher»: Netflix verlängert Erfolgsproduktionen

«Monster» und «The Watcher» mit Riesenerfolg

«Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» war in den ersten vier Wochen die zweitmeistgesehene englischsprachige Serie auf Netflix und die drittmeistgesehene in allen Sprachen. Den internen Statistiken des Streaminganbieters zufolge wurde die Serie in dem Zeitraum weltweit mehr als 856 Millionen Mal gesehen. Die Mystery-Serie «The Watcher» wurde in den 18 Tagen nach seiner Premiere am 13. Oktober weltweit fast 341 Millionen Stunden gesehen.