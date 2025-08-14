Mont-Saint-Michel: Frankreichs märchenhafte Klosterinsel im Atlantik

Ein architektonisches Wunder zwischen Ebbe und Flut

Über 1.300 Jahre Geschichte thronen hier auf einem Granitfelsen, der sich bei Niedrigwasser mit dem Festland verbindet und bei Flut wieder zur Insel wird. Früher bedeutete das: Wer Mont–Saint–Michel besuchen wollte, musste den Rhythmus der Gezeiten kennen – und respektieren. Ende des 18. Jahrhunderts wurde dieser Zauber gebrochen: Ein Damm verband die Insel dauerhaft mit dem Festland. Doch das Bauwerk war den Naturgewalten nicht gewachsen und stand bei Hochwasser regelmässig unter Wasser.