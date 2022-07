Monty Norman: Komponist der Bond-Melodie gestorben

Ein Markenzeichen des Agenten

Keines seiner anderen Werke dürfte aber an die Berühmtheit des «James Bond Theme» heranreichen. Norman hatte das ikonische Stück ursprünglich nicht für «James Bond - 007 jagt Dr. No», den ersten Teil der Kult-Reihe, komponiert. Es basiert auf dem Titel «Bad Sign, Good Sign», an dem Norman zuvor für ein Musical gearbeitet hatte, das nie aufgeführt wurde. John Barry (1933-2011) arrangierte das Theme daraufhin neu. Die Melodie wurde zum musikalischen Markenzeichen des Agenten und immer wieder in neuen Versionen in der Reihe genutzt.