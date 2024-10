Monty-Python-Legende John Cleese: Der ewige Spitzbube wird 85

Weitaus unbekannter als das Zitat des arm– und beinlosen schwarzen Ritters aus «Ritter der Kokosnuss» ist ein anderer Fakt: Cleese schrieb mit Robin Skynner, einem Pionier in der Psychotherapie, zwei höchst erfolgreiche Psychologie–Bücher, «Families And How To Survive Them» sowie «Life and How to Survive It». Ernst und Humor gehen bei Cleese stets Hand in Hand.