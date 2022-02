«Monty Python» Terry Jones: Die Comedy-Muttergottes wäre 80 geworden

«Er versprach mir die ganze bekannte Welt, ein Häuschen am Forum, Sklaven, Eselsmilch, so viel Gold wie ich nur essen könnte...» Für die Filme der britischen Komiker-Truppe «Monty Python» schlüpfte Terry Jones schon in viele schräge Rollen. Wohl keine blieb jedoch so sehr in Erinnerung wie jene als strenge Muttergottes mit schriller Stimme in «Das Leben des Brian» - namens Mandy. Doch Jones, der am 1. Februar 80 Jahre alt geworden wäre, nur auf diese Rolle, ja nur auf «Monty Python» zu reduzieren, wäre denkbar falsch.