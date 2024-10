«Moon Music»: So klingt das neue Coldplay-Album

«Strengste Qualitätskontrolle» für neue Coldplay–Songs

Dem Radio–DJ Zane Lowe (51) begründete er diese Entscheidung in der Sendung folgendermassen: «Weniger ist mehr und für einige unserer Kritiker wäre sogar noch weniger noch mehr». Schliesslich gäbe es auch nur «acht oder sieben Harry–Potter–Bücher und zwölfeinhalb Beatles–Alben, genauso wie von Bob Marley». All seine Helden hätten sich also ein Limit gesetzt, um dann zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören. Auch für seine Band sei es essenziell, ein solches Limit vor Augen zu haben, um nicht in die musikalische Belanglosigkeit abzurutschen. Die Qualitätskontrolle sei dadurch derartig streng, dass es für einen Song fast unmöglich sei, es auf ein Coldplay–Werk zu schaffen, so der Sänger.