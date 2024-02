Mord an Jam Master Jay: Zwei Angeklagte schuldig gesprochen

Angeklagte waren mit Jam Master Jay befreundet

Jam Master Jay, der mit bürgerlichem Namen Jason Mizell hiess, arbeitete als DJ für die US–amerikanische Rap–Band Run–DMC, später gründete Mizell ein Plattenlabel und eröffnete ein Musikstudio im New Yorker Stadtteil Queens, wo er anderen talentierten Künstlern half, darunter Rapper 50 Cent. Am 30. Oktober 2002 wurde Mizell in seinem Studio vor den Augen von Zeugen erschossen. Doch ebenso wie bei der Ermordung von Rap–Ikone Tupac Shakur (1971–1996) blieb der Fall jahrelang offen. Die Behörden wurden mit Hinweisen, Gerüchten und Theorien zur Ermordung von Mizell überschwemmt, hatten jedoch Mühe, an stichfeste Zeugenaussagen zu kommen. Mizells ehemaliger Studioassistent Uriel Rincon und seine ehemalige Geschäftsführerin Lydia High sagten schliesslich vor Gericht aus.