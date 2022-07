Mord an Rapper Nipsey Hussle: Tatverdächtiger schuldig gesprochen

Nipsey Hussle war weltweit als Rapper bekannt, er erinnerte sich jedoch stets an seine Herkunft. Aufgewachsen in Crenshaw, einem Stadtteil von Los Angeles, setzte er sich lange Zeit für sein Viertel ein und bekämpfte unter anderem eine dort weit verbreitete Bandenkriminalität. Der zweifache Vater war unter anderem Gründer des Labels All Money In. Er wurde 2020 posthum mit zwei Grammys ausgezeichnet.