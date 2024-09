«Mord mit Aussicht»: Die beliebte Krimiserie ist endlich zurück

Weiter geht‹s! Nach einer Sommerpause startet am heuteigen Dienstag (3. September) der zweite Teil der fünften Staffel (seit 16. April) der erfolgreichen Crime–Comedy–Serie «Mord mit Aussicht». Die verbliebenen sechs Episoden werden – mit einer Ausnahme – dienstags zur Primetime ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Los geht›s mit Folge acht «Marie rennt», deren Grundidee an Filmklassiker wie die US–Komödie «Und täglich grüsst das Murmeltier» (1993) mit Bill Murray (73) und Andie MacDowell (66) und den Actionthriller «Lola rennt» (1998) mit Franka Potente (50) in der Titelrolle erinnert.