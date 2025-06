Mordauftrag hinter Gittern? R. Kelly fürchtet um sein Leben

Für den Auftrag in Kellys Gefängnis verlegt?

Die Inhaftierung sei unter diesen Umständen eine «grausame und ungewöhnliche Strafe», betont sein Anwalt gegenüber dem «People»–Magazin. In dem Eilantrag wird behauptet, drei Beamte des Bureau of Prisons hätten einen Plan geschmiedet, den Musiker von einem Mithäftling ermorden zu lassen. Die Gerichtsakte enthält zudem eine Erklärung dieses Häftlings: Demnach sei er während seiner Zeit im US–Gefängnis in Tucson (Arizona) von drei ranghohen Beamten dazu aufgefordert worden, den Mord auszuführen.