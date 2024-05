Mörderin entkommt im Schwarzwald-«Tatort»: Gibt es eine Fortsetzung?

Warum taucht der «Drache» am Schluss nochmal auf?

Eine andere spannende Frage ist die nach dem «Drachen», der erst in der forensischen Klinik als Halluzination von Hansi Pagels (Rüdiger Klink, 52) Zimmergenossen Milan Vukovic (Bekim Latifi, 30) auftaucht und dann am Schluss des Krimis auch bei Familie Pagel in der Haustür steht. Die Bedeutung dieser Szene lässt Spielraum für Interpretationen. Nachdem Milan Vujicic dem «Drachen» die Schuld daran gibt, dass er seine Mutter umgebracht hat, könnte sein erneutes Auftauchen etwa einen möglichen weiteren Elternmord andeuten – Leo Pagel (Anton Dreger, geb. 1996) könnte seinen verhassten Vater Hansi Pagel töten.