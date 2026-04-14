Mordfall bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten»: Dieser Star steigt aus

«Ich musste so viel weinen»

Am 15. April wird die besondere Folge auf RTL+ zu sehen sein, wie der Sender verraten hat. Im linearen TV läuft sie am 22. April ab 19:40 Uhr. Zoe Vogt liegt darin tot am Boden. Lara Dandelion Seibert (33) verkörperte die Rolle seit 2023. «Der Abschied meiner Figur Zoe ist sehr dramatisch und ich liebe diese Figur, auch wenn sie natürlich sehr kontrovers ist, aber für mich als Schauspielerin ist es natürlich wahnsinnig traurig, meine Figur gehen zu lassen», erzählt sie im RTL–Interview. «Als ich erfahren habe, dass meine Rolle Zoe stirbt, habe ich geweint. Nicht nur, weil die Rolle endet, sondern auch, weil ich ein so tolles Team verlasse. Ein Abschied also vor und hinter der Kamera.»