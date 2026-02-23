Mordfall Rob Reiner: Sohn Nick plädiert auf «nicht schuldig»

Laut «NBC News» wirkte Reiner bei der Anhörung am Montag niedergeschlagen und sass mit fast kahlrasiertem Kopf und in einen beigefarbenen Gefängnis–Overall gehüllt, zusammengesunken in einem Glaskasten im Gerichtssaal. Während der Anhörung sprach er demnach kaum; lediglich als er zustimmte, sein Recht auf ein beschleunigtes Verfahren vorerst aufzugeben, richtete er das Wort an das Gericht. Die Richterin trug daraufhin die zwei Plädoyers auf «nicht schuldig» in die Akten ein.