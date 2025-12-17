Mordfall Rob und Michele Reiner: Kinder veröffentlichen Statement

Wie genau sich die Tat abspielte, ist bisher nicht bekannt. Laut der «New York Times» erschien eine Masseurin am Sonntagnachmittag zum Termin im Haus der Reiners in Brentwood. Da niemand öffnete, verständigte sie die Tochter Romy (28). Die betrat das Haus daraufhin mit einer Mitbewohnerin und fand ihren Vater leblos vor. Sanitäter entdeckten kurz darauf auch die Leiche der Mutter. Offenbar war es auch Tochter Romy, die der Polizei gegenüber ihren Bruder sofort als Tatverdächtigen nannte.