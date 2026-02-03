Mordverdacht: Ex-Mann von ehemaliger First Lady Jill Biden angeklagt

Der Ex–Mann von Jill Biden (74) könnte wegen Mordes in Haft müssen. Das hat die Polizei des New Castle County im US–Bundesstaat Delaware bestätigt. Der erste Ehemann der ehemaligen First Lady wurde aufgrund des Verdachts festgenommen, seine Ehefrau Linda Stevenson getötet zu haben.
Wenige Wochen nach dem Tod der 64–jährigen und nach umfangreichen Ermittlungen hat die Polizei demzufolge den Fall einem Gericht vorgelegt. Daraufhin wurde Anklage gegen Bill Stevenson wegen des Verdachts auf «Murder in the First Degree» erhoben. In derartigen Fällen wird der beschuldigten Person eine vorsätzliche Tötung vorgeworfen.
Polizeibeamte haben Stevenson demnach in seinem Zuhause ohne Zwischenfall festgenommen. Er sitzt aktuell in einem Staatsgefängnis in der Stadt Wilmington in Delaware, nachdem er eine Kaution in Höhe von 500.000 US–Dollar nicht begleichen konnte.
Ermittlungen seit dem vergangenen Dezember
Laut einer Mitteilung von Ende Dezember war die Polizei über einen Streit in der Gemeinde Oak Hill informiert worden. Gegen 23:16 Uhr hätten Beamte die gemeldete Adresse erreicht und im Wohnzimmer des Hauses die 64–Jährige leblos aufgefunden. Eines damaligen «TMZ»–Berichts zufolge soll Bill Stevenson den Notruf gewählt und auf die Polizisten gewartet haben. Zu diesem Zeitpunkt habe er mit den Beamten kooperiert.
Jill Biden, die bereits seit 1977 mit dem ehemaligen US–Präsidenten Joe Biden (83) verheiratet ist, hatte Stevenson im Jahr 1970 geehelicht. Die beiden wurden 1975 geschieden. Die Bidens haben sich bislang nicht zu der Angelegenheit geäussert.