Morgan Freeman: Darum trug er bei der Oscarverleihung einen Handschuh

Freeman mit Handschuh schon bei WM in Katar

Um das Blut zum Zirkulieren zu bringen, trägt Freeman meist einen Kompressionshandschuh. Bereits bei seinem Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Fussball-WM in Katar im November 2022 hatte er ein Exemplar übergestreift, allerdings in Braun anstatt wie bei den Oscars in Schwarz