Morgan Freeman kämpft gegen Missbrauch seiner Stimme

«Um es klar zu sagen: ‹Tilly Norwood› ist keine Schauspielerin, sondern eine Figur, die von einem Computerprogramm generiert wurde, das mit der Arbeit unzähliger professioneller Darsteller trainiert wurde – ohne Erlaubnis oder Vergütung», stellte die Gewerkschaft unmissverständlich klar. Weiter hiess es in dem Statement: «Sie hat keine Lebenserfahrung, aus der sie schöpfen kann, keine Emotionen, und nach dem, was wir gesehen haben, sind die Zuschauer nicht daran interessiert, computergenerierte Inhalte zu sehen, die von der menschlichen Erfahrung losgelöst sind.»