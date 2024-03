Morgan Freeman und Co.: Biden erhält Schützenhilfe von Hollywood-Stars

Am Donnerstagabend, den 7. März, hat sich US–Präsident Joe Biden (81) in seiner Rede zur Lage der Nation an die amerikanische Bevölkerung gewandt. Zuvor suchte sich der 46. Präsident der Vereinigten Staaten jedoch noch prominente Hilfe bei einer Vielzahl berühmter Schauspieler. «Haben Sie einen Rat für mich, wie ich meine Rede halten soll?», fragte darin Biden unter anderem die Hollywood–Stars Morgan Freeman (86), Michael Douglas (79), Geena Davis (68), Tony Goldwyn (63) und Bill Pullman (70). Das Besondere: Alle verkörperten in ihrer Karriere bereits selbst einen US–Präsidenten auf der Leinwand.