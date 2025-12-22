Moritz Bleibtreu im «Dinner for One»-Prequel: «Das ist einfach genial»

Welchen Einfluss hatten Sie auf die Gestaltung Ihres Charakters Mr. Pommeroy?

Bleibtreu: Natürlich gibt das Drehbuch die meiste Richtung vor. Als dann klar war, dass die Figur schwul ist, stellte sich die Frage, wie stark man das betonen sollte. Soll er eher feminine Züge haben oder nicht? Für mich war sofort klar: Es ist viel spannender, wenn er das Gegenteil verkörpert. Wenn man ihm das überhaupt nicht ansieht, und er trotzdem am Ende offen dazu steht – für die Wahrheit kämpft und den damit verbundenen Konflikt annimmt. Gerade in dieser Zeit war es ja alles andere als einfach, sich öffentlich zu outen. Die Figur war also sehr vielschichtig und stark angelegt – da war eigentlich alles drin. Zudem kenne ich Tommy gut; wir haben schon bei «Faking Hitler» grossartig zusammengearbeitet. Und ehrlich gesagt wusste ich nach der ersten Drehbuchfassung schon: Das wird Spass machen. Da kann man sich richtig austoben.