Moritz Bleibtreu räumt Deutschen Fernsehpreis für «Faking Hitler» ab

Auch diese Produktionen wurden geehrt

Darüber hinaus bekamen am Mittwochabend unter anderem als «Beste Unterhaltungshow» «Wer stiehlt mir die Show?» von und mit Joko Winterscheidt (43) und die Amazon-Produktion «LOL - Last One Laughing» in der Kategorie «Beste Comedy/Late Night» Trophäen überreicht. Als «Bester Fernsehfilm» wurde zudem «Die Wannseekonferenz» (ZDF) ausgezeichnet.