Moritz Seider und Anna Seidel: Die Liebe der Wintersport-Stars

Auch Anna Seidel war schon bei Olympia

Seidel kennt sich mit Olympia bestens aus: Die Dresdnerin war selbst dreimal als Sportlerin dabei, bereits als Jugendliche mit nur 15 Jahren. 2014 in Sotschi, 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking stand sie auf dem olympischen Eis. Insgesamt gewann die Dresdnerin sieben EM–Medaillen in ihrer Karriere und galt lange Zeit als das Ausnahmetalent des deutschen Shorttracks. Im März 2024 beendete sie dann aber ihre aktive Karriere. «Ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich in meiner Karriere erlebt habe», sagte sie damals.