«Most Wanted»: Das hat Mirja du Mont und Jürgen Milski begeistert

Jürgen Milski: «Es war Abenteuer pur»

Milski fasst zusammen: «Es war Abenteuer pur und ich möchte keine Sekunde missen.» Das Format sei für ihn «wie massgeschneidert, weil ich auch in meinem Privatleben ein Abenteurer bin und Herausforderungen liebe». Auch das Fazit von Mirja du Mont fällt positiv aus. Sie bezeichnet die Show als «wundervolles Projekt». «Es hat richtig viel Spass gemacht. Ich hatte die beste Partnerin und bei meinen Kindern bin ich auch mal richtig in», fügt sie lachend hinzu. «Da Joey, Max und Otto die Jäger waren, und mein Sohn ein grosser Fan ist, hat sich mal eine ganz andere Zielgruppe für diese Sendung interessiert.»